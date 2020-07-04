Вероятность распространения нового штамма свиного гриппа среди населения КНР довольно низкая. К таким выводам пришли специалисты министерства сельского хозяйства Китая, передает 4 июля РИА Новости

Ранее китайские ученые сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который способен вызвать очередную пандемию.

«Чумное гетто»: Украина грозит стать главным очагом инфекционных заболеваний © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Китайские эксперты в области контроля и профилактики эпидемий животных, обсудив проблему на прошедшем на днях совещании, пришли к выводу, что ей придали слишком большое значение.

«Участвовавшие в дискуссии эксперты единогласно пришли к выводу, что штамм свиного гриппа "G4", о котором сообщается в статье, является подтипом вируса H1N1, который считается относительно распространенным среди людей вирусом сезонного гриппа, а вовсе не новым вирусом», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Впервые COVID-19 зарегистрировали в китайском Ухане в декабре прошлого года.

На сегодняшний день количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превышает 11 миллионов. COVID-19 унес жизни 529 212 человек.