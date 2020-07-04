Народная милиция ЛНР перехватила дрон украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам 4 июля представитель НМ ЛНР Яков Осадчий, передает РИА Новости

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВС Украины, — ред.) типа «Мэйвик-Про», — сказал Осадчий. Дрон не отобрали. Белорус следил за военной частью под Одессой, но попался © Drones Rate / flickr

По его словам, при помощи данного беспилотника украинские военные следили за патрулями наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающими у линии соприкосновения в Донбассе. Осадчий отметил, что на данный момент специалисты Народной милиции изучают карту памяти беспилотника.

«После незначительного ремонта летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции ЛНР», — сообщил Осадчий.

Ранее в пятницу 3 июля украинское издание Defense Express опубликовало видео тестов турецкого беспилотника Bayraktar TB2, прошедших в июле под Ровно.

«Ударный беспилотник Bayraktar TB2 впервые применили для уничтожения целей во время масштабных совместных учений родов войск Вооруженных сил Украины, которые недавно прошли на Ровенщине», — указали в сообщении под видео.

Дрон из Турции использовали для разведки позиций противники и уничтожения одной из целей. Для последнего применили планирующую бомбу с лазерным наведением MAM-L.

Также дрон использовали для наведения артиллерии.