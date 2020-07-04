По его словам, даже Вьетнам всех своих успехах не может сравниться с Китаем.
«Южная Корея, Вьетнам, Япония могут обложить Китай, но, по-моему, американцы опоздали. Китай усыпил их бдительность в свое время. Китай действовал геополитически продуманно, китайцы не высовывались. США сконцентрировали свой идеологический и стратегический удар на России, а здесь промахнулись. Целились в Россию, но с Китаем промахнулись», — считает политолог.
Поэтому американцам придется постепенно уходить из Юго-Восточной Азии, так как безусловный гегемон в этом регионе планеты — это Китай.
Полностью интервью можно прочитать здесь.