США сконцентрировали свой идеологический и стратегический удар на России, упустив усиление Китая в Юго-Восточной Азии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

«Ядерный локальный конфликт». Востоковед оценил возможность войны между Китаем и Индией © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Южная Корея, Вьетнам, Япония могут обложить Китай, но, по-моему, американцы опоздали. Китай усыпил их бдительность в свое время. Китай действовал геополитически продуманно, китайцы не высовывались. США сконцентрировали свой идеологический и стратегический удар на России, а здесь промахнулись. Целились в Россию, но с Китаем промахнулись», — считает политолог.

Поэтому американцам придется постепенно уходить из Юго-Восточной Азии, так как безусловный гегемон в этом регионе планеты — это Китай.

Полностью интервью можно прочитать здесь.