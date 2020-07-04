В конце июня Шкарлет был назначен и. о. министра образования Украины. После этого около 200 человек собрались на акцию протеста против экс-«регионала».
«Первое, что я сказал [президенту Зеленскому] Владимиру Александровичу перед началом собеседования, — обязательно "вылезет" мой определенный след в отношении Партии регионов. Он есть. В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: "Ты баллотируешься". Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет», — рассказал Шкарлет.
При этом, по его словам, отказаться от баллотирования он «реально не мог», так как от этого решения мог пострадать и он сам, и весь его коллектив.
И. о. министра также отметил, что не читал и не давал интервью, в котором якобы заявляет, что полностью разделяет взгляды и принципы Партии регионов, и опроверг информацию о дружеских отношениях с Табачником и его заместителем Евгением Сулимой. Шкарлет подчеркнул, что не поддерживает с ними отношения.