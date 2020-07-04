Исполняющий обязанности министра образования Украины, экс-«регионал» и ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет открестился от Партии регионов и бывшего главы Минобразования Дмитрия Табачника. Он сделал это в интервью с изданием Lb.ua 4 июля

Бывший «регионал» Шкарлет назначен и.о. министра образования Украины © Андрей Лубенский

«Первое, что я сказал [президенту Зеленскому] Владимиру Александровичу перед началом собеседования, — обязательно "вылезет" мой определенный след в отношении Партии регионов. Он есть. В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: "Ты баллотируешься". Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет», — рассказал Шкарлет.

При этом, по его словам, отказаться от баллотирования он «реально не мог», так как от этого решения мог пострадать и он сам, и весь его коллектив.

И. о. министра также отметил, что не читал и не давал интервью, в котором якобы заявляет, что полностью разделяет взгляды и принципы Партии регионов, и опроверг информацию о дружеских отношениях с Табачником и его заместителем Евгением Сулимой. Шкарлет подчеркнул, что не поддерживает с ними отношения.