Еще десять лет назад вероятность вооруженного столкновения между Пекином и Дели была крайне низка, считает эксперт, потому что Китай принял стратегию мирного возвышения.
Однако за минувшее десятилетия произошла реформа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в рамках которой военные округа КНР стали называться боевыми зонами.
«Во-вторых, в Китае действует военно-политическая доктрина — быть готовыми победить в войне. Раньше китайское руководство не манифестировало так открыто, что военный конфликт возможен», — рассказал Николай Ввилов.
Кроме того, Китай выстаивает дружеские отношения с государствами, которые окружают Индию, — Пакистаном, Непалом, Бангладеш.
Индия является основным конкурентом Китая на рынках Африки и по получению нефти с Ближнен Востока, то есть причин для конфликта много.
«Обе державы являются ядерными, и у них специфическое отношение к населению, то есть возможен ядерный локальный военный конфликт. В районе того, что было при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Это становится реальностью», — считает собеседник издания.
Кроме того, существуют и серьезные внутриполитические причины для конфликта, так как из-за экономического кризиса население в обеих странах накопило негативные настроения, добавил Николай Вавилов.
Во время пограничного инцидента 15 июня на индо-китайской границе пострадали десятки военнослужащих обоих государств.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.