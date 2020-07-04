Военный конфликт между Индией Китаем может быть использован властями обеих стран для того, чтобы отвлечь внимание населения, раздраженного кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал китаевед Николай Вавилов

Николай Вавилов: Китай предотвратил Оранжевую революцию в Гонконге © Скриншот из видео Украина.ру

Однако за минувшее десятилетия произошла реформа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в рамках которой военные округа КНР стали называться боевыми зонами.

«Во-вторых, в Китае действует военно-политическая доктрина — быть готовыми победить в войне. Раньше китайское руководство не манифестировало так открыто, что военный конфликт возможен», — рассказал Николай Ввилов.

Кроме того, Китай выстаивает дружеские отношения с государствами, которые окружают Индию, — Пакистаном, Непалом, Бангладеш.

Индия является основным конкурентом Китая на рынках Африки и по получению нефти с Ближнен Востока, то есть причин для конфликта много.

«Обе державы являются ядерными, и у них специфическое отношение к населению, то есть возможен ядерный локальный военный конфликт. В районе того, что было при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Это становится реальностью», — считает собеседник издания.

Кроме того, существуют и серьезные внутриполитические причины для конфликта, так как из-за экономического кризиса население в обеих странах накопило негативные настроения, добавил Николай Вавилов.

Во время пограничного инцидента 15 июня на индо-китайской границе пострадали десятки военнослужащих обоих государств.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.