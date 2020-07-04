Ранее председатель НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил тем, что «в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление». В пятницу, 3 июля, Верховная Рада поддержала его отставку.
По словам Зеленского, председатели украинских банков спокойно восприняли увольнение Смолия и никто не увидел рисков.
«Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора (государственные, коммерческие банки и замглавы НБУ — ред.), мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них достаток и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил», — сказал президент.
Он отметил, что не видит проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность председателя НБУ.