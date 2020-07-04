В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями государственных и коммерческих банков и заслушал предложения по кандидатам в руководители Нацбанка страны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента

Зеленский заявил, что у него были «реально очень неплохие» отношения с экс-главой НБУ © Facebook Василия Фурмана

По словам Зеленского, председатели украинских банков спокойно восприняли увольнение Смолия и никто не увидел рисков.

«Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора (государственные, коммерческие банки и замглавы НБУ — ред.), мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них достаток и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил», — сказал президент.

Он отметил, что не видит проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность председателя НБУ.