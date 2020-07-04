Нападение неизвестного с гранатой на приемную нардепа и офис Полтавской горорганизации «Оппозиционной платформы - За жизнь» расследуется по статье «Покушение на убийство». Об этом депутат от ОПЗЖ Илья Кива сообщил в эфире телеканала «112 Украина» 4 июля

Теракт в Полтаве: в офисе «Оппозиционной платформы» взорвалась граната © commons.wikimedia.org, Samo8383

«Была дана квалификация, было начато уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство особо опасным способом). В этом здании находился не только офис ОПЗЖ, но и приемная народного депутата, в которой могли находится люди, и взрыв был произведен в рабочее время. Пострадала одна секретарь, и это просто чудо, ведь боевая грана РГД-5 с радиусом поражения 150 м могла убить многих», — сказал Кива.

Он также отметил, что ему неоднократно поступали угрозы от националистических организаций, которые теперь, по его мнению, переросли в нападения.

В этой связи нардеп подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» ждет незамедлительной реакции от президента Украины. Кива потребовал объявить националистическую группировку «Нацкорпус» вне закона и отменить ее регистрацию.

Он также рассказал о двух депутатских запросах на имя главы государства и генпрокурора с требованием отреагировать на инцидент и посодействовать в установлении виновных в рамках своих полномочий.