В будущем на смену танкам и самолетам, которые решали исход войн в XX веке, придут технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

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