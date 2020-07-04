«Исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества. Эти методы сейчас апробируются, используются разными игроками в этом мире. Войны будет вести искусственный интеллект, дронами, роботами», — рассказал политолог.

«Миллионы людей станут ненужными». Политолог Рар о главном вызове для человечества
«Миллионы людей станут ненужными». Политолог Рар о главном вызове для человечества
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
К середине века, считает Александр Рар, роль высоких технологий еще больше возрастет. Умные государства, государства, которые хотят победить в этом новом порядке, или хотя бы выстоять должны анализировать новшества.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 