«Исход будущих войн будут решать не танки и даже не атомное оружие, а кибервойны, социальные сети, при помощи которых можно разрушать целые общества. Эти методы сейчас апробируются, используются разными игроками в этом мире. Войны будет вести искусственный интеллект, дронами, роботами», — рассказал политолог.
К середине века, считает Александр Рар, роль высоких технологий еще больше возрастет. Умные государства, государства, которые хотят победить в этом новом порядке, или хотя бы выстоять должны анализировать новшества.
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