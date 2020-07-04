Трамп заявил, что недавние действия протестующих, которые привели к осквернению или разрушению многих памятников, а также рост культуры отрицания и идеология движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») являются симптомами «левацкой революции», которая угрожает подорвать принципы «американской революции» и разрушить жизненные основы американского общества.
«Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев. Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди», — сказал президент.
Стоя у мемориала отцам-основателям США — высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам США: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну — Трамп пообещал, что этот памятник никогда не будет осквернен, а их наследие — уничтожено.
Он также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного «самым великим американцам в истории».
Американские СМИ обратили внимание на то, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.