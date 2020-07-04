Президент США Дональд Трамп раскритиковал левое протестное движение в США и попытки стереть историю страны. Он сделал это на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор (штат Южная Дакота) 4 июля, передает «Интерфакс»

Выборы в США: Трамп объявил о своей победе, но схватка только начинается © AP,

«Наш народ является свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев. Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди», — сказал президент.

Стоя у мемориала отцам-основателям США — высеченных в горе Рашмор скульптурных портретов четырем президентам США: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну — Трамп пообещал, что этот памятник никогда не будет осквернен, а их наследие — уничтожено.

Он также заявил, что подпишет указ о создании в стране парка национальных героев, посвященного «самым великим американцам в истории».

Американские СМИ обратили внимание на то, что патриотическими призывами Трамп пытается поправить свои пошатнувшиеся рейтинги в предвыборной гонке в условиях непростой эпидемиологической ситуации, которая продолжает складываться в США.