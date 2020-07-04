Преемник нынешнего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель будет руководителем не только Германии, но и всего Европейского союза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

По его словам, новый глава германского государства будет обладать колоссальной властью.

«Тот, кто придет на замену Макрону, тоже будет играть весомую роль. Трамп, сидя на американском троне, тоже пользуется всеми рычагами и стремится показать, что он главный человек в мире, но это пост ему дает эти возможности. В Америке сложнее так как там управляет государством глубинное государство», — считает политолог.

Александр Рар: Умные государства должны анализировать новые технологии в интернете и политике © РИА Новости, Михаил Климентьев Владимир Путин поступает очень правильно, призывая лидеров совета безопасности ООН успокоить все те конфликты, которые творятся в мире и договориться о новом мировом порядке, добавил собеседник издания.

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