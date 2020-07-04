По его словам, новый глава германского государства будет обладать колоссальной властью.
«Тот, кто придет на замену Макрону, тоже будет играть весомую роль. Трамп, сидя на американском троне, тоже пользуется всеми рычагами и стремится показать, что он главный человек в мире, но это пост ему дает эти возможности. В Америке сложнее так как там управляет государством глубинное государство», — считает политолог.
В связи с этим президент России Владимир Путин поступает очень правильно, призывая лидеров совета безопасности ООН успокоить все те конфликты, которые творятся в мире и договориться о новом мировом порядке, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.