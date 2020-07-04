Ранее Смолий, занимавший должность главы НБУ с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк. Верховная Рада по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия.
«Вы можете и его (Смолия — ред.) лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Его уже спрашивали, и он сказал, что нет. У нас были реально очень неплохие профессиональные и личные отношения», — заявил Зеленский.
Он сообщил, что провел уже три большие дискуссионные встречи относительно кандидатуры на должность главы НБУ и получил рекомендации.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на место главы НБУ сформирован.