Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны его Офиса не оказывалось никакого давления на подавшего в отставку главу Нацбанка страны Якова Смолия. Он сказал об этом во время брифинга 4 июля, передает РИА Новости

Глава Нацбанка Украины Смолий решил уйти в отставку после перепалки с Зеленским — СМИ © Прес-центр НБУ/Юлія Березовська

«Вы можете и его (Смолия — ред.) лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Его уже спрашивали, и он сказал, что нет. У нас были реально очень неплохие профессиональные и личные отношения», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что провел уже три большие дискуссионные встречи относительно кандидатуры на должность главы НБУ и получил рекомендации.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на место главы НБУ сформирован.