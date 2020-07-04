Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о трехлетнем запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку). Об этом сообщается в реестре судебных решений от 25 июня

С Варнавы сняли запрет на въезд на Украину © vk.com, Екатерина Варнава Элджею на территорию Украины на три года за посещение Крыма.

«Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года», — говорится на сайте суда.

При этом глава адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин уточнил, что решение суда не связано со сменой политического климата на Украине.

«Постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею признано противоправным и было отменено Окружным административным судом города Киева. Сегодня получил на руки решение. Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины», — написал адвокат в своем Instagram-аккаунте.

Сообщается, что суд Киева пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в Крыму, на данный момент удалено из YouTube. Таким образом, в суде пришли к выводу, что СБУ не было предоставлено никаких доказательств установления в отношении рэпера оснований для запрета въезда на Украину.

Кроме того, суд взыскал 1536 гривен (4051 рубль) бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.