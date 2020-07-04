В современном мире существенно снизилась роль международных организаций, ООН, ВТО, ВОЗ, созданных для предотвращения глобальных конфликтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского Института политики Руслан Бортник

По его словам, мир сейчас возвращается в эпоху то ли до Первой мировой, то ли между Первой и Второй мировыми войнами, когда международные отношения снова становятся многосторонними, мультилатеральными

«Если раньше в системе отношений важную роль играли международные организации, то сегодня страны возвращаются к двусторонним и многосторонним отношениям, прямым диалогам. А этот диалог строится на новых принципах, часто без учета системы международного права. Этот диалог диктуется исключительно интересами, а не принципами», — рассказал Руслан Бортник.

Таким образом мир становится более хаотичным, с большим количеством центров влияния. Сегодня в каждом мировом регионе есть два-три конкурирующих центра влияния, которые не связаны друг с другом какими-то жесткими принципиальными обязательствами, кроме обязательств международной торговли, добавил собеседник издания.

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