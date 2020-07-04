Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой в столице Украины, правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева 4 июля

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«Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Полиция задержала десять человек и открыла уголовное дело по факту хулиганства. С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы.