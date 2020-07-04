Новая стрельба в Мукачево. Неизвестные открыли огонь из автоматов, не выходя из машины
Новая стрельба в Мукачево. Неизвестные открыли огонь из автоматов, не выходя из машины
Отмечается, что инцидент произошел утром на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной.

«Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Полиция задержала десять человек и открыла уголовное дело по факту хулиганства. С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы.