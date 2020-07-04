Отмечается, что инцидент произошел утром на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной.
«Между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги, врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.
Полиция задержала десять человек и открыла уголовное дело по факту хулиганства. С места происшествия правоохранители изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
Участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы.