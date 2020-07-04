Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов исключил возможность своего назначения на должность главы Нацбанка. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина» 3 июля

«Перчатка всевластия практически собрана»: соцсети об отставке главы НБУ © bank.gov.ua Владимир Лавренчук, руководитель «Укргазбанка» Кирилл Шевченко и Милованов.

«Это невозможно. Есть закон об НБУ и Кабмине, который требует, чтобы такой человек, как я, после окончания срока полномочий министра подождал один год», — сказал Милованов, отвечая на вопрос, претендует ли он на должность главы НБУ.

По его словам, такая возможность для него откроется только с марта 2021 года.

Ранее Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины. Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о готовности списка потенциальных кандидатов на освободившийся пост.