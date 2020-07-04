Москва не ожидает прорывных решений от США на конференции стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдет в видеоформате 6 июля. Об этом 4 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Москва не исключает никаких действий относительно Договора по открытому небу – Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Дональд Трамп объявил в мае.

«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают свое решение, было бы по меньшей мере наивно», — отметил Рябков.

С другой стороны, по его словам, в равной степени неправильно было бы предполагать, что Россия на этой площадке по каким-то причинам отойдет от своей линии. Замминистра также подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы союзники Вашингтона последовали его примеру и покинули ДОН.

«Мы, конечно, не хотели бы, чтобы под нажимом США за ними последовал кто-то из их союзников, а такой риск есть. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы надлежащим образом решить вопрос о непередаче данных, которые союзники США получали и будут получать в рамках миссий открытого неба США, поскольку США участвовать в договоре после 22 ноября не будут и, соответственно, такая передача данных должна быть исключена», — заявил он.

Рябков отметил, что есть и серия других вопросов, по которым стороны будут вести обсуждения, однако это будет просто серьезный разговор, а не «судьбоносное мероприятие».