В понедельник, 6 июля, состоится виртуальная конференция по возможности сохранения Договора по открытому небу. Она созывается в связи с выходом из договора Вашингтона, о чем президент США Дональд Трамп объявил в мае.
«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают свое решение, было бы по меньшей мере наивно», — отметил Рябков.
С другой стороны, по его словам, в равной степени неправильно было бы предполагать, что Россия на этой площадке по каким-то причинам отойдет от своей линии. Замминистра также подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы союзники Вашингтона последовали его примеру и покинули ДОН.
«Мы, конечно, не хотели бы, чтобы под нажимом США за ними последовал кто-то из их союзников, а такой риск есть. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы надлежащим образом решить вопрос о непередаче данных, которые союзники США получали и будут получать в рамках миссий открытого неба США, поскольку США участвовать в договоре после 22 ноября не будут и, соответственно, такая передача данных должна быть исключена», — заявил он.
Рябков отметил, что есть и серия других вопросов, по которым стороны будут вести обсуждения, однако это будет просто серьезный разговор, а не «судьбоносное мероприятие».