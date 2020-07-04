Президент Украины Владимир Зеленский поздравил полицейских с их профессиональным праздником и заявил, что полицию и дальше нужно реформировать, сообщил Офис президента 4 июля

«Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности», — похвалил Зеленский полицейских.

Он отметил личную храбрость украинских правоохранителей, их доблесть и преданность украинскому народу. Кроме того, Зеленский похвалил полицейских за работу во время карантина. Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке © CC0, Pixabay

При этом он заявил, что реформу полиции нужно продолжать.

«Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина. Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ», — отметил он.

Зеленский также поздравил полицейских с их профессиональным праздником.

Реформа украинской правоохранительной системы началась в 2015 году. Тогда же была создана Национальная полиция Украины.

Планировалось, что реформа завершится в 2016 году, однако этого не произошло. Кроме того, новая полиция стала вызывать нарекания. Одним из последних громких резонансных случаев стало изнасилование полицейскими местной жительницы в Кагарлыке, что в Киевской области.