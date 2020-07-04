Ранее Смолий заявил, что подает в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.
«Я не думаю, что назначение одного руководителя этого учреждения может повлиять на вопрос взаимоотношений с "Приватбанком". Поскольку, во-первых, в Национальном банке нет единоличного принятия решений, нет таких сфер, где один человек может что-то решить. С другой стороны, сегодня только дела против Национального банка есть, потому что "Приватбанк" погасил кредиты рефинансирования. И все взаимоотношения с бывшими владельцами — это вопрос к владельцу, к Кабинету министров», — отметил Смолий.
В декабре 2016 года Кабмин поддержал предложение Нацбанка о национализации «Приватбанка». Его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.
В мае 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. Впоследствии 53 нардепа обжаловали в Конституционном суде спецпроцедуру, по которой был принят «антиколомойский закон».