Назначение нового главы Нацбанка Украины не повлияет на политику в отношении «Приватбанка». Об этом экс-глава НБУ Яков Смолий заявил во время брифинга 3 июля, трансляция опубликована на YouTube-канале банка

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«Я не думаю, что назначение одного руководителя этого учреждения может повлиять на вопрос взаимоотношений с "Приватбанком". Поскольку, во-первых, в Национальном банке нет единоличного принятия решений, нет таких сфер, где один человек может что-то решить. С другой стороны, сегодня только дела против Национального банка есть, потому что "Приватбанк" погасил кредиты рефинансирования. И все взаимоотношения с бывшими владельцами — это вопрос к владельцу, к Кабинету министров», — отметил Смолий.

В декабре 2016 года Кабмин поддержал предложение Нацбанка о национализации «Приватбанка». Его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. Впоследствии 53 нардепа обжаловали в Конституционном суде спецпроцедуру, по которой был принят «антиколомойский закон».