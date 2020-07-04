Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что встреча политических советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита глав Украины, Франции, Германии

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине», — передает слова Ермака пресс-служба Офиса президента.

Ермак присутствовал на встрече политических советников лидеров государств «нормандского формата» в составе украинской делегации.

Переговоры проходили в Берлине в пятницу 3 июля и продлились свыше 10 часов, завершившись 4 июля. Козак: В Берлине выработали механизм для перемирия в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине.