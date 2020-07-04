В Вашингтоне рассматривают диалог между КНДР и США исключительно как инструмент для решения внутреннего политического кризиса. Об этом говорится в опубликованном 4 июля заявлении замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи

Чхве Сон Хи назвал слухи о возможной встречи глав КНДР и США «ошеломляющими».

«Я не могу скрыть свое ошеломление распространением в обществе теорий о саммите, что полностью игнорирует нынешнее положение корейско-американских отношений — в такое крайне чувствительное время как сейчас, когда малейшее ошибочное суждение или оплошность приведут к фатальным и необратимым последствиям», — сказал он.

Сестра Ким Чен Ына назвала ответственного за разрыв между КНДР и Южной Кореей © REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo

Власти Северной Кореи 16 июня взорвали расположенное близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.

На фоне обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.