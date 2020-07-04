Чхве Сон Хи назвал слухи о возможной встречи глав КНДР и США «ошеломляющими».
«Я не могу скрыть свое ошеломление распространением в обществе теорий о саммите, что полностью игнорирует нынешнее положение корейско-американских отношений — в такое крайне чувствительное время как сейчас, когда малейшее ошибочное суждение или оплошность приведут к фатальным и необратимым последствиям», — сказал он.
Ситуация на корейском полуострове ухудшилась из-за того, что южнокорейские активисты, несмотря на достигнутые между странами договоренности, продолжили переправлять в КНДР агитационные листовки.
Власти Северной Кореи 16 июня взорвали расположенное близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.
На фоне обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.