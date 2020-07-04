Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредило о грозах, граде, шквалах и повышении уровня воды, сообщила ГСЧС 4 июля

«По данным УкрГидрометцентра 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем и в Одесской области грозы, днем во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — указывается в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что 4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3-1 м в границах коренных берегов. На реке Латорица на участке Мукачево-Чоп будут удерживаться высокий уровень с начальным выходом воды на пойму междамбового пространства. Западная Украина с 22 по 26 июня: коронавирус, незаконная вырубка лесов, паводок и Зеленский в чужих сапогах © пресс-служба президента Украины

На малых водотоках и в верховьях рек ожидается быстрое повышение уровней воды на 0,5-1 м. В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный и силовой сток с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Также возможны локальные сели и смещение переувлажненных почв.

Ожидаются подтопления в Одесской области: на участках автодороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка. Паводковая волна в реке Днестр ожидается у села Маяки.

Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1 м на реках бассейна Сана и Днестра, а также возможное затопление приусадебных участков в селе Подгорье в Волынской области.

Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Прута и Сирета.