Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезнования и покойся с миром Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.
Соболезнования в телефонном разговоре Хабибу Нурмагомедову выразил и президент РФ Владимир Путин.
Нурмагомедова-старшего похоронили в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Проститься с легендарным тренером приехали именитые спортсмены и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Осенью 2018 года Конор Макгрегор проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову. После боя российский боец устроил потасовку с командой своего соперника из-за оскорблений в адрес своих родственников и религии.
С начала пандемии Конор Макгрегор потратил на борьбу с коронавирусом около миллиона евро.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020