Экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор в своем Twitter выразил соболезнования по случаю смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца звезды смешанных единоборств из Дагестана Хабиба Нурмагомедова

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезнования и покойся с миром Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.

Соболезнования в телефонном разговоре Хабибу Нурмагомедову выразил и президент РФ Владимир Путин.

Макгрегор назвал причину завершения карьеры © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Рамзан Кадыров.

Осенью 2018 года Конор Макгрегор проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову. После боя российский боец устроил потасовку с командой своего соперника из-за оскорблений в адрес своих родственников и религии.

С начала пандемии Конор Макгрегор потратил на борьбу с коронавирусом около миллиона евро.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

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