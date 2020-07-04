В отличие от Белоруссии, которая является протекторатом России и не выстояла бы без российской поддержки, Китай – это реальный союзник Москвы. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко о главном: объединение Турчинова и Порошенко, переговоры Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру

Партнерство с Китаем выгодно России, так как у нее огромная территория, и ей трудно защищать одновременно и европейское направление, и дальневосточное, и держать там огромные контингенты.

«Сейчас Китай оттягивает всю военно-морскую мощь США в Тихом океане. Россия, с другой стороны, оттягивает всю мощь НАТО в Европе. И это важно для Китая, потому что, если бы она не концентрировалась на России, то использовалась против Китая. Пусть не на Дальнем Востоке, но в других регионах планеты», — считает политолог.

Очень сильно сплачивает две страны и заинтересованность Китая в защищенных торговых путях в Европу через российскую территорию или через Северный морской путь в территориальных водах России.

Это реальное сотрудничество, на котором обе страны зарабатывают, добавил Ростислав Ищенко.