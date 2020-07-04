Во вторник 30 июня, Александр Турчинов заявил, что возглавляет штаб партии «Европейская солидарность».
«Турчинов сам хочет получить какую-то политическую крышу, потому что понимает, что рано или поздно им заинтересуются правоохранительные органы, одно дело, когда он просто Турчинов, а другое — когда член какой-то политической команды. Во-вторых, партии Порошенко действительно не хватало хорошего кадровика. А он при всех своих качествах является хорошим организатором», — рассказал Кость Бондаренко.
По словам самого Турчинова, «ему больно наблюдать за тем, как страна приближается к социально-экономической катастрофе, а национальная безопасность и оборона становятся далеко не первым приоритетом государства».
Александр Турчинов, после госпереворота на Украине в 2014 году выполнявший обязанности президента страны, объявил о начале силовой операции против народных республик Донбасса. В социальных сетях получил прозвище «кровавый пастор».
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