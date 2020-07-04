Экс-глава СБУ и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, возглавив штаб «Евросолидарности», надеется таким образом спастись от возможного уголовного преследования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Во вторник 30 июня, Александр Турчинов заявил, что возглавляет штаб партии «Европейская солидарность».

«Турчинов сам хочет получить какую-то политическую крышу, потому что понимает, что рано или поздно им заинтересуются правоохранительные органы, одно дело, когда он просто Турчинов, а другое — когда член какой-то политической команды. Во-вторых, партии Порошенко действительно не хватало хорошего кадровика. А он при всех своих качествах является хорошим организатором», — рассказал Кость Бондаренко.

Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Александр Турчинов, после госпереворота на Украине в 2014 году выполнявший обязанности президента страны, объявил о начале силовой операции против народных республик Донбасса. В социальных сетях получил прозвище «кровавый пастор».

Полностью интервью можно прочитать здесь.