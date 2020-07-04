Демократия в России и Китае заключается в том, что власть изучает глубинные потребности общества, и действует исходя из его интересов. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео Телеканал Сталинград

«То, что нам говорят, что у нас якобы все решает один человек, и мы с ним соглашаемся, — нет. У нас все происходит совсем наоборот. Мы так хотим. И власть в России и в Китае действует именно по итогу изучения нашего мнения, наших глубинных запросов и интересов. По-другому быть не может», — уверен Вавилов.

Специалист добавил, что в будущем России и Китае будет идти демократический процесс, и в будущем обществе единогласие большинства тоже всегда будет играть решающую роль.