Эксперт отметил, что не надо верить в «западные сказки» о том, что в России процветает авторитаризм, поскольку такими странами, как Россия или Китай, невозможно управлять без согласования.
«То, что нам говорят, что у нас якобы все решает один человек, и мы с ним соглашаемся, — нет. У нас все происходит совсем наоборот. Мы так хотим. И власть в России и в Китае действует именно по итогу изучения нашего мнения, наших глубинных запросов и интересов. По-другому быть не может», — уверен Вавилов.
Специалист добавил, что в будущем России и Китае будет идти демократический процесс, и в будущем обществе единогласие большинства тоже всегда будет играть решающую роль.