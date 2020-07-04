«Мне кажется, что он устал использовать один и тот же прием: когда они пугают Зеленского, а он выводит полицию, которая наводит порядок. Во-первых, это дорогостоящие действия, то есть тратить сегодня деньги на такие мероприятия Аваков вряд ли будет, во-вторых, есть данные, что Аваков рассорился с «Нацкорпусом» или «Нацкорпус» с Аваковым, в-третьих, уже и Зеленский перестал бояться», — рассказал политолог.
Накануне в центре Киева «Национальный корпус» провел акцию с требованием запретить пророссийские, по мнению самих радикалов, партию ОПЗЖ и партию Шария.
По словам Костя Бондаренко, очередной демарш национал-радикалов прошел незамеченным для жителей Киева.
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