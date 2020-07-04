Если власти Казахстана будут закручивать гайки в период жесткого кризиса и коронавируса, массовые протесты покроют всю страну, и транзит власти в том виде, в каком он виделся первому президенту Нурсултану Назарбаеву, вряд ли состоится. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

«И гайки они закручивают во многом из-за этого. Таково миропонимание нашей правящей элиты. Она считает, что уступки являются признаком слабости. Они считают, что если будут уступать требованиям общества, то общество им «залезет на голову». Закручивание гаек, «пожаротушение» социальных проблем — это излюбленный метод наших властей», — считает Мамырайымов.

Но если власти и дальше будут применять этот излюбленный метод в период жесткого кризиса и коронавируса, массовые протесты покроют всю страну, транзит власти в том виде, в каком он виделся Назарбаеву, вряд ли состоится, и вся правящая элита может потерять власть, заключил политолог.