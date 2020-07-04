Эксперт пояснил, что наблюдающиеся сегодня в Казахстане неототалитарные тенденции обусловлены в первую очередь боязнью правящей элиты, что в период транзита верховной власти Назарбаева могут возникнуть проблемы вроде массовых протестов.
«И гайки они закручивают во многом из-за этого. Таково миропонимание нашей правящей элиты. Она считает, что уступки являются признаком слабости. Они считают, что если будут уступать требованиям общества, то общество им «залезет на голову». Закручивание гаек, «пожаротушение» социальных проблем — это излюбленный метод наших властей», — считает Мамырайымов.
Но если власти и дальше будут применять этот излюбленный метод в период жесткого кризиса и коронавируса, массовые протесты покроют всю страну, транзит власти в том виде, в каком он виделся Назарбаеву, вряд ли состоится, и вся правящая элита может потерять власть, заключил политолог.