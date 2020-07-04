В руководстве Украины понимают, что нужно уменьшать зависимость от МВФ и других международных кредиторов. Но вопрос состоит в том, где именно Киеву брать недорогие деньги. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Заигрывание Зеленского с радикалами может привести к насилию на выборах © sobityadnya.ru Яков Смолий объявил об отставке с поста главы Нацбанка Украины из-за того, что на него якобы оказывалось давление.

«Деньги можно брать у Китая, но это означает увеличение давления со стороны Запада. Хотя в условиях, когда все поражены коронакризисом, теоретически можно предполагать, что путы, которые наброшены на Украину, можно попытаться как-то ослабить», — рассуждает эксперт.

Кроме того, обратил внимание Попов, Смолий как глава Нацбанка устраивал МВФ, и возможная его отставка будет иметь серьезные внутриполитические последствия для президента Владимира Зеленского.

В случае отставки Смолия возникнет фактор конфликтующего с МВФ олигарха Игоря Коломойского, и пойдут разговоры, что Зеленский снова стал человеком Коломойского и что олигарх снова будет увеличивать свое влияние, заключил политолог.