В частности, привел пример политик, на севере Европы появилось судостроение, и все немецкие слова в судостроении используются до сегодняшнего времени во всех странах, которые занимаются судостроением.
Также, по его словам, в сфере программирования доминирует английский язык, так как огромное количество достижений в этой сфере именно у англоязычных стран.
«Мы на Украине отстаиваем не русский язык, а свой родной язык. Все жители Украины прекрасно понимают и украинский, и русский языки, прекрасно говорят и на том и на другом, но мы отстаиваем право говорить по-русски по той причине, что есть принуждение к украинизиации», — пояснил Невенчанный.
Если человека принуждают к чему-то, у него возникает протест, особенно если это принуждение не обосновано какими-то объективными условиями как на Украине, где устраиваются вечные спекуляции с языком, указал депутат.