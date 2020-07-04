Если Украина добьется каких-то достижений в науке, в литературе, в искусстве, в любой другой отрасли, то термины, которые будут рождаться в процессе развития, будут тиражироваться вместе с этим опытом в другие страны. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

Также, по его словам, в сфере программирования доминирует английский язык, так как огромное количество достижений в этой сфере именно у англоязычных стран.

«Мы на Украине отстаиваем не русский язык, а свой родной язык. Все жители Украины прекрасно понимают и украинский, и русский языки, прекрасно говорят и на том и на другом, но мы отстаиваем право говорить по-русски по той причине, что есть принуждение к украинизиации», — пояснил Невенчанный.

Если человека принуждают к чему-то, у него возникает протест, особенно если это принуждение не обосновано какими-то объективными условиями как на Украине, где устраиваются вечные спекуляции с языком, указал депутат.