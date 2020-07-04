Парадокс донбасского конфликта заключается в том, что украинцам приходится воевать с жителями Донбасса из-за того, что они не признают ту власть, которую ненавидят сами же украинцы. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный

«Второй момент, власть сегодня принимает решение открыть телеканал на русском языке для жителей неподконтрольных территорий. Но ведь на Украине русский язык угнетается, то есть получается, чтобы оставить право на русский язык, нужно брать оружие в руки? Представляете, с какими парадоксами мы сталкиваемся?» — констатировал Невенчанный.

Депутат добавил, что сегодня у украинских властей нет желания выполнять Минские соглашения, реализовывать интеграцию Донбасса в экономическое, политическое, культурное и юридическое пространство Украины.