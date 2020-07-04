Еще больший парадокс заключается в том, подчеркнул политик, что после принятия закона о продаже сельскохозяйственных земель «воины АТО» начнут задавать вопрос о том, чью же землю они будут защищать.
«Второй момент, власть сегодня принимает решение открыть телеканал на русском языке для жителей неподконтрольных территорий. Но ведь на Украине русский язык угнетается, то есть получается, чтобы оставить право на русский язык, нужно брать оружие в руки? Представляете, с какими парадоксами мы сталкиваемся?» — констатировал Невенчанный.
Депутат добавил, что сегодня у украинских властей нет желания выполнять Минские соглашения, реализовывать интеграцию Донбасса в экономическое, политическое, культурное и юридическое пространство Украины.