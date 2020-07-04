Американский истеблишмент неверно и примитивно оценивает президента РФ Владимира Путина и его профессиональные качества. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми объяснил, как Путин показал «мелкость» всех западных лидеров © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Джона Болтона, где он написал о симпатиях Путина к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, которые якобы проявлялись в переговорах президента РФ с американским лидером.

На самом деле, подчеркнул Кедми, Путин отличается от всех государственных деятелей Запада тем, что имеет опыт работы с людьми, полученный в спецслужбах, и это исключает возможность подобного отношения.

В качестве примера специалист назвал реакцию российского лидера на выпад со стороны премьера Великобритании Бориса Джонсона, когда в ответ Путин дал понять, что слова Джонсона не имеют к нему отношения, а единственной интересующей его темой в отношении Британии является решение существующих проблем между Лондоном и Москвой.

«Все, что говорят политики других стран, Путина не интересует. В этих фразах прослеживается примитивное американское восприятие того, что такое государственный деятель. Оно абсолютно неприменимо к сегодняшней России, а тем более — к президенту, который не рос в политических кругах и привык оценивать холодным умом любую ситуацию, даже если она сопряжена с нервами, с восторгами и с истериками», — уверен Кедми.

По его мнению, Путин относится ко всем иностранным руководителям абсолютно одинаково, чисто профессионально, и никогда не вступает ни в какие конфликты, не говорит ничего невежливого в отношении любого иностранного представителя.