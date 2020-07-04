Пока еще рано говорить, как изменится роль США в современном мире. Сейчас только подводятся итоги первой волны глобализации, которая началась вскоре после краха СССР и длилась все 90-е и нулевые годы. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

Но в любом случае, по его мнению, последствия первого эксперимента глобализации приводят к тому, что роль США как гвоздя, на котором висела вся картина мира, тоже подвергается пересмотру, и это не может не сказываться на других странах.

«Это сказывается по-разному, иногда самым причудливым образом. Это не диатез, когда все что-то не то съедают, и у всех высыпают одинаковые прыщи. Но в любом случае эти реакции привязаны к роли США в этом мире», — указал Серенко.

США поставили свое участие в проекте глобализации на паузу, но это не значит, что они отказались от этой роли, добавил политолог. Просто эта пауза совпала с президентством Трампа, и с завершением его президентства эта пауза закончится, заключил собеседник издания.