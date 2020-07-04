Ускоренный прирост инфицированных коронавирусом в Казахстане обусловлен прежде всего тем, что люди не доверяют данным и действиям властей относительно эпидемии и перестали соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Новый карантин в Казахстане может привести к разрушению всей системы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

В казахстанском обществе широко распространено мнение, отметил эксперт, что власти ранее использовали чрезвычайное положение и карантин (который на самом деле продолжается в большинстве регионов) в политических целях, и отчасти так оно и было.

«Когда недавно проходили митинги, главный санитарный врач и другие представители системы здравоохранения предупреждали, что не следует собираться на митинги, поскольку можно заразиться коронавирусом. Более того, были арестованы ряд гражданских активистов под предлогом того, что они якобы распространяли ложную информацию во время чрезвычайного положения. Вот это и есть политические цели», — пояснил Мамырайымов.

По его словам, недоверие общества к властям обусловлено еще и небольшим размером социальной помощи, когда после введения чрезвычайного положения многие из граждан потеряли работу, а взамен получили лишь выплаты на сумму чуть более 100 долларов, причем многие из нуждающихся эти деньги так и не получили.

Казахстанская власть привыкла отрицать очевидное, не признавать проблемы, зато привыкла гиперболизировать свои скромные достижения, утаивая информацию о своих огромных провалах, заключил политолог.