Искусственный интеллект, который будет управлять людьми, - это самый большой вызов, стоящий перед человечеством. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар: Умные государства должны анализировать новые технологии в интернете и политике © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Миллионы людей станут ненужными потому что примитивная работа, которая давала им заработок, она исчезнет, потому что все будет автоматизировано. Это еще мягкий вызов. По сравнению с теми жесткими, с которыми мы столкнемся в будущем. И их нужно сейчас решать», — рассказал политолог.

Однако сейчас Евросоюз планирует передел своей экономики — переходит на возобновляемые источники питания, на зеленую экономику. На это потребуется колоссальное количество средств, что вызовет социальные потрясения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.