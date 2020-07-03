По его словам, через 50 лет роботы вполне могут начать управлять людьми, поэиому сейчас очень сото стоят социальные вопросы.
«Миллионы людей станут ненужными потому что примитивная работа, которая давала им заработок, она исчезнет, потому что все будет автоматизировано. Это еще мягкий вызов. По сравнению с теми жесткими, с которыми мы столкнемся в будущем. И их нужно сейчас решать», — рассказал политолог.
Однако сейчас Евросоюз планирует передел своей экономики — переходит на возобновляемые источники питания, на зеленую экономику. На это потребуется колоссальное количество средств, что вызовет социальные потрясения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.