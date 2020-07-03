По его словам, украинские суды очень далеки от проблем простых украинцев и общественных интересов.
«Поэтому наша цель — максимально упростить систему, удалить оттуда коррупцию или хотя бы создать инструменты для контроля коррупции в судах для того, чтобы это не беспокоило простых украинцев. И, конечно, обратить внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты», — пообещал экс-президент Грузии.
Никакая процедурная демократия и иностранные европейские правила не должны им помогать в обеспечении гарантий безопасности украинского народа, уверен политик.
По словам грузинского политолога Арчила Сихарулидзе, Михаил Саакашвили по своей натуре не реформатор, а революционер, поэтому украинская власть совершила ошибку, вернув этого человека в политику.