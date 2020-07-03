Судебная власть Украины превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки разных финансовых кланов. Об этом на своей странице в Facebook 3 июля заявил глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили

По его словам, украинские суды очень далеки от проблем простых украинцев и общественных интересов.

«Поэтому наша цель — максимально упростить систему, удалить оттуда коррупцию или хотя бы создать инструменты для контроля коррупции в судах для того, чтобы это не беспокоило простых украинцев. И, конечно, обратить внимание на то, как живут сами судьи, на то, откуда у них шикарные виллы и яхты», — пообещал экс-президент Грузии.

Грузинский политолог Сихарулидзе: Власть Украины совершила ошибку, Саакашвили — не реформатор © Sputnik /Vladimir Umikashvili

По словам грузинского политолога Арчила Сихарулидзе, Михаил Саакашвили по своей натуре не реформатор, а революционер, поэтому украинская власть совершила ошибку, вернув этого человека в политику.