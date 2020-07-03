Хотя у радикалов есть силовой ресурс, они контролируют улицу, рейтинг «Правого сектора»*, «Свободы» и других правых составляет всего 2%.
«Они пребывают в электоральном маргенесе и не поддерживаются украинским обществом, несмотря на их силу и потуги что-либо сделать. Будем откровенны, что их всех съел Петр Порошенко. Он у нас стал главным националистом и национал-патриотом. В преддверии местных выборов «Нацкорпус» будет предпринимать какие-то действия, чтобы завести людей хотя бы в базовых для себя регионах», — считает Кирилл Молчанов.
Тем не менее перспективы на выборах у националистов минимальны, они не смогут собрать голоса, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ