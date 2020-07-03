Недавний марш националистов в Киеве – это желание «Нацкорпуса» каким-то образом найти свое место на политической карте Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: Турчинову стало скучно на политической пенсии, и он вернулся к Порошенко © Facebook, Денис Жарких

«Они пребывают в электоральном маргенесе и не поддерживаются украинским обществом, несмотря на их силу и потуги что-либо сделать. Будем откровенны, что их всех съел Петр Порошенко. Он у нас стал главным националистом и национал-патриотом. В преддверии местных выборов «Нацкорпус» будет предпринимать какие-то действия, чтобы завести людей хотя бы в базовых для себя регионах», — считает Кирилл Молчанов.

Тем не менее перспективы на выборах у националистов минимальны, они не смогут собрать голоса, добавил собеседник издания.

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*Деятельность организации запрещена в РФ