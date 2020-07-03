Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская воссоединилась с семьей после того, как ее выписали из больницы, где она лечилась от пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом 3 июля сообщил Офис президента

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская

О положительных результатах теста на коронавирус у жены Владимира Зеленского стало известно 12 июня. Заболевание протекало бессимптомно, однако 16 июня Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Из-за болезни спутницы жизни Зеленский перешел на особый режим работы и отказался от личных встреч.