«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.
Тем не менее первой леди придется продолжать лечение от двусторонней пневмонии. Лечиться она будет дома.
О положительных результатах теста на коронавирус у жены Владимира Зеленского стало известно 12 июня. Заболевание протекало бессимптомно, однако 16 июня Елену Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Из-за болезни спутницы жизни Зеленский перешел на особый режим работы и отказался от личных встреч.