Президент Бразилии Жаир Болсонару наложил вето на закон, который требует обязательного ношения масок в общественных местах и в общественном транспорте, сообщает РИА Новости 3 июля

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 3 июля © бюллетень

Учреждения не будут обязывать бесплатно предоставлять маски работникам и клиентам.

Болсонару последовательно выступает против продолжения карантина, так как это наносит удар по местному бизнесу. При этом он не особенно сожалеет о тех, кто умрет из-за того, что карантин отменят.

«Мы сожалеем об умерших, но такова жизнь. Есть люди, которые умрут», — говорил Болсонару.

Он также честно предупредил сограждан, что коронавирусом переболеют порядка 70% бразильцев.

При этом он считает, что социальная изоляция не достигла цели и обернулась потерей рабочих мест и другими проблемами в экономике.