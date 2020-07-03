Действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), которые изъяли приборы из зенитных ракетных частей ВСУ Украины, должны получить оценку правоохранительных органов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 3 июля пресс-служба Офиса президента

ГБР против ПВО. Украинские следователи лишили страну «ключей от неба» © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

Командование Военно-воздушных сил Украины 2 июля обвинило Госбюро расследований в подрыве обороноспособности страны. В ситуацию вмешался и президент Украины.

«Руководителям СБУ и ГБР — немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», — говорится в сообщении Офиса президента.

Как сообщалось ранее, изъятые клистроны зенитчикам сотрудники ГБР вернули. Кроме того, главное следственное управление ГБР возбудило уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК).