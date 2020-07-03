Следователи ГБР изъяли у зенитных бригад, дислоцированных в в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы — клистроны. Эти приборы являются одними из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
Командование Военно-воздушных сил Украины 2 июля обвинило Госбюро расследований в подрыве обороноспособности страны. В ситуацию вмешался и президент Украины.
«Руководителям СБУ и ГБР — немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», — говорится в сообщении Офиса президента.
Как сообщалось ранее, изъятые клистроны зенитчикам сотрудники ГБР вернули. Кроме того, главное следственное управление ГБР возбудило уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК).