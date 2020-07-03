Закон о прекращении использования ископаемого угля предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году, согласно рекомендации правительственной комиссии «Рост, структурные изменения и трудоустройство» («угольная комиссия»).
К 2022 году выработка энергии из ископаемого угля должна снизиться на 15 гигаватт, к 2030 году — еще на 16 гигаватт.
Согласно данным Федерального сетевого агентства Германии, в апреле 2020 года угольная генерация вырабатывала 42 гигаватта электроэнергии, это около четверти всего электричества, производящегося в ФРГ.
Против закона выступают экологические активисты Германии, они считают 2038 год слишком поздней датой для окончания использования угля, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году.