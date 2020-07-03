Бундестаг на пленарном заседании в пятницу принял закон, предусматривающий прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, пишет РИА Новости 3 июля

Закон о прекращении использования ископаемого угля предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году, согласно рекомендации правительственной комиссии «Рост, структурные изменения и трудоустройство» («угольная комиссия»).

К 2022 году выработка энергии из ископаемого угля должна снизиться на 15 гигаватт, к 2030 году — еще на 16 гигаватт.

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Против закона выступают экологические активисты Германии, они считают 2038 год слишком поздней датой для окончания использования угля, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году.