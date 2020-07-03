«Ему следовало бы попробовать. Он не сможет пройти тот тест, который я прошел вообще без проблем. Он должен попробовать», — цитирует агентство американского президента.
Немногим ранее 77-летний Байден, который может стать самым старым президентом США в истории, признал, что с нетерпением ожидает предвыборных дебатов, на которых надеется продемонстрировать свой интеллект.
«Я проходил тесты и регулярно продолжаю их проходить. Слушайте, вы все увидите, на что я способен, я едва могу дождаться того, чтобы сопоставить свои умственные способности умственным способностям этого человека, против которого я выступаю в гонке», — приводит Интерфакс слова Байдена.
Трамп много раз публично сомневался в умственных способностей своих политических противников. Он окрестил Байдена «сонным Джо» с неразвитым интеллектом.