Президент США Дональд Трамп сказал, что его соперник по предвыборной гонке от Демократической партии Джо Байден может попробовать сдать тест на определение интеллектуальных способностей, однако у него ничего не получится. Слова Трампа 3 июля приводит Интерфакс

«Ему следовало бы попробовать. Он не сможет пройти тот тест, который я прошел вообще без проблем. Он должен попробовать», — цитирует агентство американского президента.

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«Я проходил тесты и регулярно продолжаю их проходить. Слушайте, вы все увидите, на что я способен, я едва могу дождаться того, чтобы сопоставить свои умственные способности умственным способностям этого человека, против которого я выступаю в гонке», — приводит Интерфакс слова Байдена.

Трамп много раз публично сомневался в умственных способностей своих политических противников. Он окрестил Байдена «сонным Джо» с неразвитым интеллектом.