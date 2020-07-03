Встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, запланированная на сентябрь этого года, не состоится. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба YES

«Семнадцатая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), запланированная на 10-12 сентября 2020 года, будет перенесена на 2021 год в связи с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

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YES основана украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком, ранее форум традиционно собирался в Крыму, однако позднее встречи стали проходить в Киеве.