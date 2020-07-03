«Семнадцатая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES), запланированная на 10-12 сентября 2020 года, будет перенесена на 2021 год в связи с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.
Ялтинская европейская стратегия — крупнейший неправительственный форум, на котором обсуждаются вопросы стратегических отношений Украины и мирового сообщества. Форум объединяет политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов.
YES основана украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком, ранее форум традиционно собирался в Крыму, однако позднее встречи стали проходить в Киеве.