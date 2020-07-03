Власти Гонконга при необходимости примут контрмеры в ответ на введение санкций США в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщает РИА Новости 3 июля со ссылкой на заявление правительства автономии

«Повторяем, что любые "санкции", введенные на основании принятого сенатом США закона, не будут создавать обязательства для финансовых учреждений в соответствии с законодательством Гонконга», — говорится в заявлении.

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«Контрмеры могут быть приняты как центральным правительством, так и правительством Гонконга по мере необходимости», — указали в правительстве.

Ранее стало известно, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга.

Законопроект отправят на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето.