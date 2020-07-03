«Повторяем, что любые "санкции", введенные на основании принятого сенатом США закона, не будут создавать обязательства для финансовых учреждений в соответствии с законодательством Гонконга», — говорится в заявлении.
Правительство Гонконга призвало США «действовать ответственно, воздерживаясь от принятия мер, которые потенциально могут повлиять на нормальное функционирование финансовых учреждений и большое количество клиентов, которых они обслуживают».
«Контрмеры могут быть приняты как центральным правительством, так и правительством Гонконга по мере необходимости», — указали в правительстве.
Ранее стало известно, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга.
Законопроект отправят на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето.