Секретарь Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) едва не погибла от взрыва гранаты, которую в офис политсилы бросил неизвестный. Об этом 3 июля сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива

Политик обвинил в теракте «представителей националистических групп», от которых ранее поступали угрозы.

«Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла», — рассказал Кива в эфире телеканала NewsOne, пообещав обратиться в полицию.

Марш радикалов, манёвры Зеленского и возвращение Турчинова. Главное на неделе 27 июня — 3 июля от экспертов © nationalcorps.org

В четверг, 2 июля, в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», который по сути призывал власти развернуть репрессии против ряда политических партий. Среди прочего радикалы требовали запретить «Оппозиционную платформу — «За жизнь» и «Партию Шария».

До этого националисты нападали на офисы ОПЗЖ в Киеве и Краматорске.