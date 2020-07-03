Политик обвинил в теракте «представителей националистических групп», от которых ранее поступали угрозы.
«Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла», — рассказал Кива в эфире телеканала NewsOne, пообещав обратиться в полицию.
Видео, снятое в помещении партийного офиса в Полтаве, окутанного клубами дыма, Илья Кива опубликовал в Facebook.
В четверг, 2 июля, в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», который по сути призывал власти развернуть репрессии против ряда политических партий. Среди прочего радикалы требовали запретить «Оппозиционную платформу — «За жизнь» и «Партию Шария».
До этого националисты нападали на офисы ОПЗЖ в Киеве и Краматорске.