По его словам, иранские военные советники поставляют оружие через Сирию в Ливан для боевиков организации Хизболла.
«Хорошо, что в России с пониманием относятся к деятельности израильской авиации. Наши штабы координируют действия, по крайней мере, сегодня мы не видим каких-то резко отрицательных реакций со стороны России по поводу операций, которые проводит ЦАХАЛ на территории Сирии против иранских военных», — рассказал Александр Цинкер.
Проблемы в отношениях с Тегераном у Израиля возникли после Исламской революции 1979 года в Иране, когда к власти пришел аятолла Хомейни, считает эксперт.
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