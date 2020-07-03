Израиль воюет с военным контингентом Ирана, но на территории Сирии, потому что в Сирии находятся иранские военные консультанты и специалисты, организовавшие коридор поставки оружия в Ливан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал израильский политолог Александр Цинкер

Александр Цинкер: За всеми массовыми протестами в мире стоят кукловоды, извратившие демократию © Facebook, Александр Цинкер

«Хорошо, что в России с пониманием относятся к деятельности израильской авиации. Наши штабы координируют действия, по крайней мере, сегодня мы не видим каких-то резко отрицательных реакций со стороны России по поводу операций, которые проводит ЦАХАЛ на территории Сирии против иранских военных», — рассказал Александр Цинкер.

Проблемы в отношениях с Тегераном у Израиля возникли после Исламской революции 1979 года в Иране, когда к власти пришел аятолла Хомейни, считает эксперт.

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