За счет водозабора из Днепра (через Днепровскую водопроводную станцию) покрывается треть потребностей в питьевой воде жителей Киева (подает около 150 тыс. куб. м в сутки). Остальное обеспечивает Деснянская станция (до 500 тыс. куб м в сутки) и вода из артезианских скважин (10% общей потребности).
По его словам, каждый год повышается среднесуточная температура, а среднегодовое количество осадков уменьшается. Днепр мелеет. Перед мостом Патона уже появились острова. В среднекиевской части и Киевской акватории Днепра уже 56 мелей, которые скоро станут островами, что вызовет огромные проблемы.
«В ближайшие 10 лет обмеление может достичь значительных показателей — это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений (осуществляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям Санитарных норм)», — сказал Новицкий.
Глава «Киевводоканала» отметил, что строительство гидроэлектростанций также оказало негативное влияние на происходящие в Днепре процессы.