Качество воды в Днепре ухудшается, что оказывает негативное влияние на качество воды, поступающей на очистку перед подачей потребителям в Киеве. Об этом 3 июля заявил глава правления, гендиректор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, передает «112»

За счет водозабора из Днепра (через Днепровскую водопроводную станцию) покрывается треть потребностей в питьевой воде жителей Киева (подает около 150 тыс. куб. м в сутки). Остальное обеспечивает Деснянская станция (до 500 тыс. куб м в сутки) и вода из артезианских скважин (10% общей потребности).

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«В ближайшие 10 лет обмеление может достичь значительных показателей — это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений (осуществляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям Санитарных норм)», — сказал Новицкий.

Глава «Киевводоканала» отметил, что строительство гидроэлектростанций также оказало негативное влияние на происходящие в Днепре процессы.