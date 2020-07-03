В Амстердаме заведения секс-услуг снова могут принимать клиентов, но только при соблюдении определенных условий. Об этом 2 июля сообщило издание The Guardian

Французские секс-работницы просят Макрона помочь деньгами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк ограничена с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось восстановить работу «квартала красных фонарей» только в сентябре, однако в стране резко снизилось число заболевших COVID-19.

Так, отныне перед приемом клиента секс-работники должны убедиться, что у него нет симптомов коронавируса, а после сеанса — продезинфицировать помещение и сменить постельное белье.

Также рекомендуется избегать контактов лицом к лицу. Маски при этом носить не обязательно, но руки необходимо продезинфицировать.

Ранее французские секс-работницы просили президента Эммануэля Макрона оказать им финансовую поддержку, так как сфера сильно пострадала из-за пандемии.