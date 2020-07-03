Генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина должна поддержать Белоруссию и не допустить тем самы введения на свою территорию российских войск, которое якобы возможно. Об этом 3 июля он заявил в интервью LB.ua

Ждите в сентябре. Бывший командующий силами США в Европе напугал украинцев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Уверен, что руководства как Беларуси, так и Украины смогут поддерживать друг друга и не допустить россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам… Я надеюсь, что Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению, тому, чтобы РФ вводила на ее территорию свои войска. Это будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы. Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском», — сказал он.

В то же время он считает, что после принятия новой Конституции РФ Владимиру Путину вряд ли будет нужно Союзное государство с Белоруссией.