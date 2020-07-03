Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии «Пропозиция» («Предложение»). Об этом 3 июля он заявил на пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве, передает «РБК-Украина»

Не очень убедительная «Пропозиция». В Украине формируется «партия мэров» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Один из лидеров «Пропозиции» мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что партия открыта для всех представителей местного самоуправления, которые пожелают к ней присоединиться.На съезде партии также был полностью переизбран новый главный совет партии «Пропозиция». В частности, к ним уже присоединилась Ассоциация сельских и поселковых советов. Филатов подчеркнул, что у партии нет единого лидера.

Ранее Бондаренко состоял в партии «Батькивщина» и возглавлял ее местное отделение в Черкассах.