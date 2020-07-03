«Противостояние в воюющей стране недопустимо. Но мы заставим власть слышать наше мнение, потому что за нами люди, за нами громады, которые доверили нам работать. Мы верили, что при смене власти мы будем работать сообща. Но на сегодня основное задание [власти] — победить действующих городских голов на местных выборах, победить тех людей, которые ежедневным трудом, жертвуя своим временем, для того, чтобы громады развивались», — сказал Бондаренко.
Один из лидеров «Пропозиции» мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что партия открыта для всех представителей местного самоуправления, которые пожелают к ней присоединиться.На съезде партии также был полностью переизбран новый главный совет партии «Пропозиция». В частности, к ним уже присоединилась Ассоциация сельских и поселковых советов. Филатов подчеркнул, что у партии нет единого лидера.
Ранее Бондаренко состоял в партии «Батькивщина» и возглавлял ее местное отделение в Черкассах.