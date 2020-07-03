Риск вспышки полиомиелита на Украине был отнесен к категории высоких, а процент охвата населения прививками от заболевания в стране является недостаточным. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья

В зону риска Украину отнесла Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита.

Отмечается, что процент охвата прививками является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. На сегодня только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране вакцинировано (более 95%), распространение вируса прекратится», — говорится в сообщении.

«Чумное гетто»: Украина грозит стать главным очагом инфекционных заболеваний © REUTERS, Valentyn Ogirenko

От полиовируса умирают около 5% больных из-за нарушения дыхания. У одного из 200 больных развиваются деформации позвоночника и конечностей, которые становятся причиной инвалидности.

Никаких симптомов в более 70% случаев не наблюдается, что делает вирус особенно опасным для окружающих. При этом могут быть лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота. Такая форма болезни возникает в 25% случаев. Часто этот период путают с гриппом.

Также могут быть двигательные расстройства — сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо.